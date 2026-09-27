50 встреч за три дня: Лавров устроил дипломатический марафон в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл около 50 встреч за три неполных дня работы на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

По её словам, из общего числа контактов 42 были полноценными переговорами с участием представителей других стран.

«У Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, состоялось порядка 50 встреч. Из них 42 раунда полноценных переговоров», — заявила Захарова.

Она отметила, что в графике главы российского МИД также были выступления на заседании Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее, а также неформальные контакты.

Ранее Захарова сообщала, что перед встречей Лаврова с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем немецкая сторона выдвигала ограничения по работе журналистов.

Генассамблея ООН традиционно становится площадкой для двусторонних встреч представителей разных стран и обсуждения международной повестки. Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк 22 сентября для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. В программу главы МИД РФ вошли десятки двусторонних и многосторонних встреч, в том числе переговоры с госсекретарём США Марко Рубио, а также первая с января 2022 года встреча глав внешнеполитических ведомств России и Германии — с Йоханном Вадефулем, которую запросил Берлин. Лавров также встретился с председателем Генассамблеи ООН Халилуром Рахманом: стороны обсудили международную обстановку, работу Генассамблеи и Совбеза и роль ООН. Центральным событием поездки стало выступление российского министра 26 сентября на общеполитической дискуссии Генассамблеи, после которого он провёл итоговую пресс-конференцию.