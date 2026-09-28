«Ничего содержательного»: В МИД РФ не поняли, зачем Берлин просил о встрече Лаврова и Вадефуля
МИД РФ назвал загадкой инициативу ФРГ провести встречу Лаврова и Вадефуля
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Российская сторона не услышала ничего содержательного от Германии на встрече глав МИД Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля, а сама инициатива Берлина провести переговоры осталась Москве непонятна. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
По его словам, встреча возникла буквально в последний момент по просьбе германской стороны. Её организовали уже после завершения основной программы Лаврова в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Встреча длилась не более 20 минут. Ничего содержательного от германской стороны мы не услышали, поэтому сама инициатива представляет определённую загадку», — сказал Любинский.
Вадефуль находился в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Перед поездкой немецкий министр заявлял, что Германия намерена использовать переговоры на полях организации для поиска путей урегулирования международных кризисов.
Напомним, что перед началом переговоров немецкая сторона попросила ограничить присутствие журналистов на встрече Вадефуля с Лавровым. Берлин также выступил против записи вступительных слов министров и вопросов прессы. Уже после переговоров Вадефуль отказался общаться с журналистами и покинул место встречи с российским министром.
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