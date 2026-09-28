«Ничего содержательного»: В МИД РФ не поняли, зачем Берлин просил о встрече Лаврова и Вадефуля

Российская сторона не услышала ничего содержательного от Германии на встрече глав МИД Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля, а сама инициатива Берлина провести переговоры осталась Москве непонятна. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

По его словам, встреча возникла буквально в последний момент по просьбе германской стороны. Её организовали уже после завершения основной программы Лаврова в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Встреча длилась не более 20 минут. Ничего содержательного от германской стороны мы не услышали, поэтому сама инициатива представляет определённую загадку», — сказал Любинский.

Вадефуль находился в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Перед поездкой немецкий министр заявлял, что Германия намерена использовать переговоры на полях организации для поиска путей урегулирования международных кризисов.