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Регион
Опубликовано 28 сентября, 15:35

«Ничего содержательного»: В МИД РФ не поняли, зачем Берлин просил о встрече Лаврова и Вадефуля

МИД РФ назвал загадкой инициативу ФРГ провести встречу Лаврова и Вадефуля

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Российская сторона не услышала ничего содержательного от Германии на встрече глав МИД Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля, а сама инициатива Берлина провести переговоры осталась Москве непонятна. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

По его словам, встреча возникла буквально в последний момент по просьбе германской стороны. Её организовали уже после завершения основной программы Лаврова в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Встреча длилась не более 20 минут. Ничего содержательного от германской стороны мы не услышали, поэтому сама инициатива представляет определённую загадку», — сказал Любинский.

Вадефуль находился в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Перед поездкой немецкий министр заявлял, что Германия намерена использовать переговоры на полях организации для поиска путей урегулирования международных кризисов.

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Напомним, что перед началом переговоров немецкая сторона попросила ограничить присутствие журналистов на встрече Вадефуля с Лавровым. Берлин также выступил против записи вступительных слов министров и вопросов прессы. Уже после переговоров Вадефуль отказался общаться с журналистами и покинул место встречи с российским министром.

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Юрий Лысенко
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