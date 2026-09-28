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Регион
Опубликовано 28 сентября, 09:31

«Вы слышали Лаврова»: В Кремле не видят смены курса ФРГ после встречи в Нью-Йорке

Песков: Переговоры Лаврова с Вадефулем не означают смену позиции Германии

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Переговоры глав МИД России и Германии после многолетней паузы не свидетельствуют о пересмотре позиции Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля.

Представителя Кремля спросили, можно ли считать первый за четыре с половиной года очный контакт министров началом изменений в российско-германских отношениях. Песков ответил отрицательно и сослался на впечатления Лаврова от состоявшегося разговора.

«Никоим образом не свидетельствует. Вы слышали заявления Лаврова, что ничего нового он не услышал», — сказал пресс-секретарь президента.

Лавров и Вадефуль встретились 26 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Переговоры продолжались чуть более 20 минут и прошли в закрытом формате.

«Лучше общаться»: Песков оценил первую за 4,5 года встречу глав МИД России и Германии
«Лучше общаться»: Песков оценил первую за 4,5 года встречу глав МИД России и Германии

Ранее Life.ru сообщал, что после переговоров с Вадефулем Лавров заявил об отсутствии новых сигналов со стороны Берлина. По словам российского министра, немецкий коллега изложил уже известную позицию правительства ФРГ по отношениям с Москвой и ситуации вокруг Украины.

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