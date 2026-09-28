«Лучше общаться»: Песков оценил первую за 4,5 года встречу глав МИД России и Германии
Песков назвал позитивным сам факт встречи Лаврова и главы МИД ФРГ
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Сам факт встречи главы МИД России Сергея Лаврова с немецким коллегой Йоханном Вадефулем является позитивным, однако делать выводы о скорых изменениях в отношениях Москвы и Берлина на этом фоне пока не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Но сам факт проведения встречи позитивен. Мы всегда говорили, что наличие диалога лучше его отсутствия. Даже в условиях, когда двусторонние отношения тяготеют к нулю, лучше общаться друг с другом», — сказал представитель Кремля.
При этом Песков предостерёг от трактовки переговоров как свидетельства скорого изменения отношений между двумя странами.
Лавров и Вадефуль встретились 26 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Это были первые очные переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Германии более чем за четыре с половиной года. После встречи Лавров заявил, что не услышал ничего нового от главы МИД Германии. По словам российского министра, Вадефуль изложил позицию Берлина, которая ранее уже неоднократно звучала публично.
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