«Лучше общаться»: Песков оценил первую за 4,5 года встречу глав МИД России и Германии

Сам факт встречи главы МИД России Сергея Лаврова с немецким коллегой Йоханном Вадефулем является позитивным, однако делать выводы о скорых изменениях в отношениях Москвы и Берлина на этом фоне пока не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Но сам факт проведения встречи позитивен. Мы всегда говорили, что наличие диалога лучше его отсутствия. Даже в условиях, когда двусторонние отношения тяготеют к нулю, лучше общаться друг с другом», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков предостерёг от трактовки переговоров как свидетельства скорого изменения отношений между двумя странами.

Лавров и Вадефуль встретились 26 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Это были первые очные переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Германии более чем за четыре с половиной года. После встречи Лавров заявил, что не услышал ничего нового от главы МИД Германии. По словам российского министра, Вадефуль изложил позицию Берлина, которая ранее уже неоднократно звучала публично.