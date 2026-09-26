Вадефуль достал записки: Лавров рассказал, чем закончился разговор с главой МИД ФРГ

Позиция Германии, изложенная Йоханном Вадефулем на встрече с Сергеем Лавровым, не содержала для российской стороны ничего нового. Об этом глава МИД РФ заявил 26 сентября на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

По словам Лаврова, он предложил немецкому коллеге первым объяснить, с чем тот пришёл на встречу. Вадефуль зачитал подготовленный текст, который, как считает российский министр, повторял публичные заявления Берлина.

«Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально публично заявляет ежедневно. Ничего нового я оттуда не извлек», — сказал Лавров.

Отношения Москвы и Берлина в последние недели сопровождались публичной полемикой. В начале сентября Вадефуль заявил о готовности Германии обсуждать с Россией прекращение конфликта на Украине, если Берлин увидит стремление Москвы к такому разговору. Стороны при этом обменивались резкими заявлениями о политике друг друга.

Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль встретились 26 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. По словам Марии Захаровой, с просьбой о встрече обратилась немецкая сторона. Как сообщили в российском МИД, министры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Это был первый разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран с начала СВО.