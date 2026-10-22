Стубб, Кошта или Каллас: В Европе решают, кому доверить переговоры с Путиным по Украине

Европейские страны обсуждают, кто сможет представлять Евросоюз на прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным по украинскому урегулированию. Среди возможных кандидатов называют сразу нескольких высокопоставленных политиков, однако единого решения пока нет. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Одним из наиболее вероятных претендентов считается президент Финляндии Александр Стубб. В его пользу, по словам собеседников издания, говорят хорошие отношения с американским лидером Дональдом Трампом и многолетний опыт взаимодействия Финляндии с Россией. Один из дипломатов считает, что именно Стубб пока проявил наибольшую инициативу в вопросе участия Европы в мирном процессе.

Кроме него, на эту роль рассматриваются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кая Каллас и председатель Евросовета Антониу Кошта. При этом некоторые дипломаты считают последнего более подходящим кандидатом, поскольку он мог бы выступить в качестве переговорщика, приемлемого для разных сторон.

«Мы не можем явиться туда втроём или вчетвером, и каждый будет говорить от имени Евросоюза. Выбор того, кто в итоге будет представлять ЕС, должен основываться на максимальной эффективности, а не на личной борьбе за власть или чьих-то нарциссических амбициях», — заявил один из собеседников СМИ.

Ранее сообщалось, что ЕС может предложить Путину два варианта мирного урегулирования. Первый предполагает прекращение боевых действий по нынешней линии соприкосновения в обмен на гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Второй предусматривает передачу России оставшейся под контролем Киева части Донбасса, но с последующим вступлением Украины в альянс.