Лидеры Европы могут вскоре провести прямые переговоры с Путиным, пишет FT

Европейские лидеры могут в ближайшее время выйти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, не дожидаясь новых инициатив Вашингтона. Как пишет Financial Times, в европейских столицах усиливается понимание, что попытки повлиять на позицию главы американского государства Дональда Трампа по Украине не приносят желаемого результата.

По данным обозревателя издания Гидеона Рахмана, каналы связи с Москвой уже открыты, а телефонный разговор европейских лидеров с российским президентом может состояться в ближайшее время. При этом конкретные участники и дата возможных переговоров не называются.

В Европе рассматривают два возможных сценария, которые могут стать предметом будущего диалога с Москвой. Первый предполагает прекращение боевых действий по нынешней линии соприкосновения в обмен на гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Второй предусматривает передачу России оставшейся под контролем Киева части Донбасса, но с последующим вступлением Украины в альянс.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь усомнился в желании главаря киевского руководства Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине. Во время общения с журналистами американский лидер раскритиковал позицию украинского руководства по вопросу мирного урегулирования. По его мнению, действия Зеленского не способствуют прекращению боевых действий. Республиканец также выразил сомнение в том, что украинский политик действительно заинтересован в скорейшем достижении соглашения.