Песков заявил о неспособности дипломатов ЕС помочь урегулированию на Украине

В Кремле не видят возможностей для конструктивного участия представителей Евросоюза в урегулировании украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал дипломатов из Брюсселя, усомнившись в их способности помочь переговорному процессу.

«Очевидно, что брюссельские дипломаты — из Брюсселя, из Еврокомиссии не способны на какую-либо конструктивную форму [в контексте вклада в урегулирование по Украине]», — заявил представитель Кремля в комментарии Первому каналу.

Оценка Пескова прозвучала на фоне новых дипломатических контактов по Украине. В Санкт-Петербурге 21 октября состоялась встреча Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом, который накануне обсуждал возможные условия мирного соглашения с Киевом и европейскими представителями.

Ранее Москва уже выражала сомнения в готовности западноевропейских стран участвовать в поиске мирного решения. 15 октября заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что российская сторона не видит оснований для переговоров по Украине с Великобританией, Германией и Францией.