Евросоюзу нечего предложить для урегулирования конфликта на Украине, а его претензии на участие в переговорах с Россией лишены моральных оснований. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами в Абакане.

Спикер Совфеда раскритиковала европейских политиков, которые настаивают на обязательном присутствии представителей ЕС за столом переговоров. Она напомнила о событиях в Киеве, возложив на европейские страны ответственность за насильственную смену власти на Украине.

«Вы уже своё чёрное, грязное дело сделали — вы устроили кровавый государственный переворот, насильственную смену власти, поэтому вы морального права не имеете принимать участие», — сказала Матвиенко.

Ещё одним препятствием для участия Евросоюза в переговорном процессе она назвала отсутствие содержательных предложений. По оценке председателя Совфеда, вместо конкретных идей европейские политики выступают с одинаковыми декларациями, которые воспроизводят их союзники.

«А, во-вторых, с чем они пойдут за стол переговоров? С этими декларациями, которые они опубликовали, и их как единую методичку повторяют все их партнёры и союзники? Им не с чем идти», — заключила Матвиенко.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва не намерена вести переговоры по Украине с представителями Западной Европы. Замглавы МИД России Михаил Галузин пояснил, что российская сторона не видит готовности Великобритании, Германии и Франции к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. По его оценке, эти страны делают ставку на продолжение военной и финансовой поддержки Киева.