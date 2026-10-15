Россия не намерена договариваться с Великобританией, Германией и Францией, поскольку не видит с их стороны готовности к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил газете «Известия».

По оценке дипломата, европейские страны делают ставку на военную и финансовую поддержку Киева, а не на поиск путей разрешения конфликта. Галузин считает, что действия Лондона, Берлина и Парижа показывают их нежелание обсуждать устранение первопричин кризиса.

Ещё одним препятствием для диалога он назвал санкционную политику европейских государств. По словам замглавы МИД, вместо предложений по урегулированию западноевропейские страны продолжают вводить ограничения, рассчитывая оказать давление на Москву. Галузин заявил, что такой подход не меняет позицию России.

Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что присоединение Украины к Евросоюзу станет для объединения настоящим «харакири» и обернётся колоссальными экономическими потерями для Франции. Она также усомнилась в целесообразности дальнейшего финансирования Украины из общеевропейского бюджета. Она дала понять, что в случае победы на президентских выборах 2027 года Париж может пересмотреть своё участие в соответствующих программах. Продолжение денежных вливаний в Киев политик считает чрезмерной нагрузкой на французские финансы.