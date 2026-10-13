TWP: США и Европа разрабатывают мирный план по Украине из четырёх пунктов

США и европейские страны продвигаются к выработке совместного предложения по урегулированию конфликта на Украине, которое может предусматривать экономические стимулы и гарантии безопасности для Киева, а также финансовые выгоды для Москвы. Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на свои источники.

По данным издания, предложение включает четыре основных компонента.

Первый — восстановление Украины. Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock намерены разработать механизм финансирования восстановления разрушенных территорий, поддержки семей погибших и раненых военнослужащих, а также украинской экономики. Киеву предложили подготовить подробные расчёты необходимых средств и гарантии их целевого использования.

Второй — гарантии безопасности. США и европейские страны должны взять на себя обязательство оказать Украине военную помощь в случае нового нападения. По словам источника Игнатиуса, такие гарантии могли бы быть сопоставимы со статьёй 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. При этом для России также могут быть предусмотрены договорённости с европейскими странами, учитывающие её требования в сфере безопасности.

Третий — энергетическое соглашение. Один из рассматриваемых вариантов предполагает возобновление поставок российских нефти и газа в Европу. Прибыль от энергетического сотрудничества могла бы распределяться между Россией и Украиной. Отдельно предстоит определить условия и сроки возможного снятия антироссийских санкций.

Четвёртый — прекращение огня по нынешней линии фронта. Такой вариант означал бы сохранение за Россией фактического контроля над занятыми территориями, включая части Донбасса. Этот вопрос остаётся одним из наиболее сложных в переговорах.

Как отмечает Игнатиус, смысл инициативы заключается в том, чтобы показать Москве и Киеву потенциальные выгоды после завершения конфликта и тем самым побудить стороны к территориальному компромиссу, который не будет полностью удовлетворять ни одну из них.

Обсуждение плана продолжается на фоне разногласий между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По данным источника издания, американский президент требует от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Этот вопрос осложняет переговорный процесс.

При этом конкретные условия инициативы пока не согласованы.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США могут отказаться от посредничества в урегулировании украинского конфликта, если не увидят возможности добиться результата.