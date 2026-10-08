«Не будем вкладываться в бессмысленные процессы»: Рубио обозначил условие выхода США из переговоров

США могут отказаться от посредничества в урегулировании украинского конфликта, если не увидят возможности добиться результата. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил на пресс-конференции в Лиссабоне.

При этом Вашингтон пока намерен продолжать дипломатические усилия. По словам главы Госдепартамента, американская администрация уже пыталась содействовать достижению договорённостей и готова искать новые возможности.

«Но мы также не будем вкладываться в бессмысленные процессы, если не можем добиться прогресса. Во многих случаях это оказывалось контрпродуктивным», — подчеркнул Рубио.

Госсекретарь заявил, что не видит военного решения конфликта. Он считает, что завершить его необходимо за столом переговоров, причём как можно скорее.

«Но мы бы хотели, чтобы эта война завершилась путём переговоров, чтобы урегулирование было достигнуто на постоянной основе, было прочным и справедливым. И мы привержены тому, чтобы и далее добиваться этого», — добавил дипломат.

Ранее, 8 октября, Рубио в интервью греческому изданию Kathimerini назвал дипломатическое урегулирование труднодостижимым. При этом он заверил, что Вашингтон продолжает изучать возможности для переговоров и считает достижение договорённостей полезным как для России, так и для Украины.