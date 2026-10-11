Песков заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости».

«Мы в целом открыты для переговоров. Мы сохраняем нашу открытость», — заявил представитель Кремля.

Пескова также спросили, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговорного процесса со стороны Москвы. Он ответил, что президент России Владимир Путин пока не делал подобных заявлений.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США могут отказаться от посредничества в урегулировании украинского конфликта, если не увидят возможности добиться результата.