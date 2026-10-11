Западные страны предпочитают не вспоминать о возможности мирного урегулирования украинского конфликта весной 2022 года из-за укоренившейся русофобии. Такое объяснение дал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, прокомментировавший в социальной сети X высказывания бывшего украинского дипломата Александра Чалого.

Поводом для реакции стала публикация канадского журналиста Аарона Матэ. Он разместил видеозапись с выступлением Чалого, участвовавшего в переговорах Москвы и Киева в марте и апреле 2022 года. Бывший заместитель главы украинского МИД рассказал, что тогда сторонам удалось найти компромисс.

По словам экс-дипломата, президент России Владимир Путин действительно стремился добиться мирного соглашения с Украиной. Чалый подчеркнул, что об этом обстоятельстве необходимо помнить. Его заявление привлёк внимание Матэ, который раскритиковал сторонников продолжения опосредованного противостояния с Москвой.

Журналист отметил, что такие силы предпочли бы предать забвению возможность договориться ещё на раннем этапе конфликта. Полянский согласился с этой оценкой, назвав приведённые обстоятельства давно известными. Он также обратил внимание на отношение к пособникам нацизма на Украине и положение русскоязычного населения.

Российский дипломат связал нежелание западных политиков признавать эти обстоятельства с распространением антироссийских настроений. По его оценке, в западном мире совесть, здравый смысл и объективность уступили место русофобии. Именно этим он объяснил замалчивание свидетельств участника переговоров о достигнутом в 2022 году компромиссе.

Ранее Life.ru сообщал о досрочном завершении переговоров Украины, США, ЕС и НАТО в Майами: корреспондент Алекс Рауфоглу сообщил, что участники не договорились о продолжении встречи 10 октября. При этом Axios раскрыл подробности требований Вашингтона к Киеву — по информации портала, Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку они влияли на цены на горючее в США