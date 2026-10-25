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Опубликовано 25 октября, 12:13

Ушаков назвал первую встречу РФ, США и Украины «пристрелочной»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первый раунд возобновлённых переговоров России, США и Украины вряд ли принесёт серьёзные решения. Предстоящая встреча будет скорее ознакомительной, или «пристрелочной», предупредил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«За первую встречу тоже мало что решишь, она будет носить, наверное, такой пристрелочный характер», — сказал представитель Кремля.

Речь идёт о новом этапе трёхсторонних консультаций. Как ранее сообщал Life.ru, встречу планируют провести на экспертном уровне в Абу-Даби, ориентировочно в десятых числах ноября. Окончательная дата пока не согласована, а состав российской делегации определит Владимир Путин.

Одной из центральных тем должны стать вопросы безопасности России и Украины после завершения конфликта. При этом трёхсторонний формат уже использовался: в январе и феврале 2026 года в Абу-Даби состоялись два раунда переговоров. Тогда сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, однако ключевые разногласия сохранились.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Путин подтвердил готовность Москвы вернуться к трёхсторонним переговорам во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 21 октября в Санкт-Петербурге. Стороны более трёх часов обсуждали перспективы урегулирования украинского конфликта и предложения Вашингтона.

В американской администрации итоги этих контактов оценили с оптимизмом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Уиткофф сохранил позитивный настрой после встреч с российским и украинским руководством.

Больше новостей о дипломатии, международных переговорах и отношениях мировых держав — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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