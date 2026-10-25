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Опубликовано 25 октября, 08:57

«Это будет ещё лучше»: Песков назвал главное требование Москвы к переговорщику от Евросоюза

Песков: Россия поддержит кандидатуру переговорщика от ЕС при стремлении к миру

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская сторона положительно отнеслась бы к назначению специального переговорщика со стороны Европейского союза, однако принципиально важно, чтобы такой представитель действительно стремился к мирному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал циркулирующую в СМИ информацию о том, что на роль общеевропейского эмиссара по украинскому кризису может быть предложена кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

«Если будет переговорщик — это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию — это будет ещё лучше», — подчеркнул Песков.

Неважно, кто приедет: В МИД России назвали главное условие для переговорщика от Европы
Неважно, кто приедет: В МИД России назвали главное условие для переговорщика от Европы

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин усомнился в назначении Герхарда Шрёдера переговорщиком от Европы. По его мнению, европейские власти вряд ли согласятся на кандидатуру экс-канцлера ФРГ из-за его многолетних связей с Москвой. При этом Степашин допустил, что для диалога можно подобрать других политиков, настроенных на конструктивные переговоры.

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Оксана Попова
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