«Это будет ещё лучше»: Песков назвал главное требование Москвы к переговорщику от Евросоюза
Песков: Россия поддержит кандидатуру переговорщика от ЕС при стремлении к миру
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Российская сторона положительно отнеслась бы к назначению специального переговорщика со стороны Европейского союза, однако принципиально важно, чтобы такой представитель действительно стремился к мирному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал циркулирующую в СМИ информацию о том, что на роль общеевропейского эмиссара по украинскому кризису может быть предложена кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.
«Если будет переговорщик — это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию — это будет ещё лучше», — подчеркнул Песков.
Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин усомнился в назначении Герхарда Шрёдера переговорщиком от Европы. По его мнению, европейские власти вряд ли согласятся на кандидатуру экс-канцлера ФРГ из-за его многолетних связей с Москвой. При этом Степашин допустил, что для диалога можно подобрать других политиков, настроенных на конструктивные переговоры.