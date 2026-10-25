«Это будет ещё лучше»: Песков назвал главное требование Москвы к переговорщику от Евросоюза

Российская сторона положительно отнеслась бы к назначению специального переговорщика со стороны Европейского союза, однако принципиально важно, чтобы такой представитель действительно стремился к мирному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал циркулирующую в СМИ информацию о том, что на роль общеевропейского эмиссара по украинскому кризису может быть предложена кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

«Если будет переговорщик — это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию — это будет ещё лучше», — подчеркнул Песков.