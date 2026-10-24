Неважно, кто приедет: В МИД России назвали главное условие для переговорщика от Европы
МИД РФ: Для Москвы важнее позиция переговорщика от ЕС, а не его личность
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Для России принципиальное значение имеет не кандидатура европейского представителя на переговорах по Украине, а позиция, с которой он намерен вести диалог. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Дипломат прокомментировал обсуждение в европейских странах возможного назначения переговорщика для контактов с президентом России Владимиром Путиным. По словам Грушко, российский лидер ранее уже высказывался о том, кто из европейских политиков мог бы содействовать мирному процессу.
«Но ключевой момент — это то, с какой позицией идёт [переговорщик] на эти переговоры, если его туда пустит Европейский союз», — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Европейские политики активизировали обсуждение собственного участия в урегулировании украинского конфликта. Как утверждают дипломатические источники издания, в Европе опасаются, что переговоры при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа могут не в полной мере учитывать интересы европейских государств.
Среди возможных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Чехии Петра Павела, а также глав правительств Дании и Норвегии Метте Фредериксен и Йонаса Гара Стёре.
Ранее Life.ru сообщал, что бывший премьер-министр России Сергей Степашин усомнился в назначении Герхарда Шрёдера переговорщиком от Европы. По его мнению, европейские власти вряд ли согласятся на кандидатуру экс-канцлера ФРГ из-за его многолетних связей с Москвой. При этом Степашин допустил, что для диалога можно подобрать других политиков, настроенных на конструктивные переговоры.