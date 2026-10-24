Неважно, кто приедет: В МИД России назвали главное условие для переговорщика от Европы

Для России принципиальное значение имеет не кандидатура европейского представителя на переговорах по Украине, а позиция, с которой он намерен вести диалог. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат прокомментировал обсуждение в европейских странах возможного назначения переговорщика для контактов с президентом России Владимиром Путиным. По словам Грушко, российский лидер ранее уже высказывался о том, кто из европейских политиков мог бы содействовать мирному процессу.

«Но ключевой момент — это то, с какой позицией идёт [переговорщик] на эти переговоры, если его туда пустит Европейский союз», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Европейские политики активизировали обсуждение собственного участия в урегулировании украинского конфликта. Как утверждают дипломатические источники издания, в Европе опасаются, что переговоры при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа могут не в полной мере учитывать интересы европейских государств.

Среди возможных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Чехии Петра Павела, а также глав правительств Дании и Норвегии Метте Фредериксен и Йонаса Гара Стёре.