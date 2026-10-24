Цель — не остаться за дверью: В ЕС придумали, как пробиться на переговоры в Абу-Даби

Евросоюз намерен добиться участия в предстоящих переговорах России, США и Украины, чтобы повлиять на условия возможного мирного соглашения. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на представителей европейских структур.

В Брюсселе рассчитывают превратить трёхсторонний переговорный процесс в более широкий формат с участием представителей ЕС. Европейские политики опасаются, что Вашингтон и Москва могут согласовать ключевые положения урегулирования без их непосредственного участия.

Заместитель официального представителя Еврокомиссии Арианна Подеста сообщила, что Брюссель ожидает многостороннего обсуждения на уровне высокопоставленных чиновников. По её словам, представители Евросоюза должны присутствовать на консультациях, которые могут пройти в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры, запланированные на первую половину ноября, должны пройти с участием России, США и Украины. Возможность других форматов в будущем он не исключил.

Ранее Life.ru сообщал, что представители США, Украины и европейских стран согласовали подход к дальнейшим контактам с Москвой. По данным Axios, во время консультаций обсуждались гарантии безопасности Киеву, восстановление Украины и будущие параметры европейской безопасности.