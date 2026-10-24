Премьер-министр Италии Джорджа Мелони могла бы представлять Евросоюз на переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. С таким предложением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, который считает итальянского политика подходящим кандидатом для дипломатического диалога.

«Мелони пользуется симпатией администрации Трампа, а исторические связи между Италией и Россией создают прочный фундамент, который может помочь в поиске дипломатического решения», — написал Мема в социальной сети X.

По мнению политика, хорошие отношения главы итальянского правительства с Вашингтоном способны сыграть важную роль в поиске компромисса. При этом он призвал Рим пересмотреть нынешний подход к украинскому конфликту.

Накануне The Telegraph сообщила, что кандидатов в переговорщики ЕС пять, включая Мелони. Помимо итальянского премьера, в списке фигурируют президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре. Окончательного решения о назначении переговорщика пока нет.

В то же время президент России Владимир Путин ранее называл предпочтительным собеседником от европейской стороны бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, объясняя это доверием к нему. Российский лидер подчёркивал, что Москва не отказывается от контактов с европейскими государствами.