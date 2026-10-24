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Регион
Опубликовано 24 октября, 06:51

Имеет важное преимущество: В ЕС назвали главного кандидата на роль переговорщика с Путиным

BZ: Президент Финляндии Стубб является главным кандидатом на переговоры с РФ

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Mijansk786

В Европе, похоже, определились с тем, кто может стать главным переговорщиком с Россией по украинскому урегулированию. По данным Berliner Zeitung, наиболее вероятным кандидатом на роль представителя в возможном диалоге с Москвой считается президент Финляндии Александр Стубб.

Издание отмечает, что у финского лидера есть важное преимущество перед многими европейскими коллегами — хорошая личная связь с Дональдом Трампом. Кроме того, Стубб сочетает в себе ещё два качества, крайне важных в переговорах с Москвой: прямой опыт взаимодействия с Россией и контакты с киевским режимом.

«Президент Финляндии Александр Стубб считается перспективным кандидатом. У Стубба есть важное преимущество перед многими европейскими лидерами: хорошая личная связь с Дональдом Трампом. Эта связь может помочь приблизить европейские интересы безопасности к Вашингтону и снизить недоразумения между Трампом, Зеленским и европейскими союзниками», — пишет Berliner Zeitung.

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Накануне газета Telegraph сообщила, что в Европе рассматривают пять кандидатов на роль посредника в диалоге с Россией. Помимо Стубба, в списке значатся премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Норвегии Йонас Гар Стере. Таким образом, финский президент — лишь один из возможных вариантов, но именно его называют фаворитом. Политолог-европеист уверен, что рассчитывать на удобного для Москвы собеседника не стоит. Также он предложил кандидата, имя которого нет в опубликованном списке.

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Юния Ларсон
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