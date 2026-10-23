Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 03:32

В Европе назвали пять кандидатов на роль главного переговорщика с Россией

Telegraph: Европа выбирает из пяти представителей для переговоров с Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Европейские страны обсуждают кандидатуры пяти политиков, которые могли бы представлять их интересы на переговорах с Россией по Украине. В Брюсселе пока не определились, кто получит соответствующие полномочия. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Среди претендентов издание называет премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба и президента Чехии Петра Павела. В список также вошли глава Правительства Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

По данным газеты, европейские лидеры ранее обсуждали возможность поручить переговоры председателю Европейского совета Антониу Коште. Однако на недавней встрече в Брюсселе он отказался брать на себя эту роль.

«Европа пришла к пониманию того, что прежде всего необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами», — рассказал один из собеседников издания.

Источники связывают активизацию обсуждений с опасениями европейских политиков, что президент США Дональд Трамп не учитывает их интересы при урегулировании украинского конфликта. Теперь странам предстоит не только выбрать представителя, но и согласовать общую позицию для будущих контактов с Москвой.

При этом европейские дипломаты допускают, что переговоры может вести не один политик, а группа руководителей государств. Такой вариант, по их мнению, позволит избежать соперничества между странами и возможного блокирования отдельных кандидатур. Окончательного решения по составу делегации пока нет.

«Мы — великие державы»: В Госдуме объяснили, почему Европа осталась за рамками диалога России и США
«Мы — великие державы»: В Госдуме объяснили, почему Европа осталась за рамками диалога России и США

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовности обсуждать с европейскими государствами вопросы безопасности на континенте. Президент РФ Владимир Путин также согласился с необходимостью затронуть европейскую архитектуру безопасности при обсуждении будущих гарантий для России и Украины. Глава государства добавил, что Москва продолжит следить за развитием ситуации в ближайшие дни.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ЕС
  • Россия
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar