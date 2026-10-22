«Мы — великие державы»: В Госдуме объяснили, почему Европа осталась за рамками диалога России и США

Главным результатом встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом стало изменение самого подхода Вашингтона к диалогу с Москвой. Американская сторона теперь разговаривает с Россией уважительно, воспринимая её как равного партнёра. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

По словам депутата, при администрации Джо Байдена отношения строились иначе. Вашингтон пытался оказывать давление санкциями и разговаривать с Москвой с позиции силы, зачастую игнорируя российские предложения. Теперь, считает парламентарий, ситуация изменилась.

Сейчас разговор предельно и максимально уважительный. Видят равных партнёров, и это уже хорошо Олег Матвейчев депутат Госдумы

Депутат предположил, что переговорная повестка двух держав значительно шире украинского урегулирования. По его мнению, Москва и Вашингтон могут обсуждать экономические сделки, ситуацию вокруг Ирана, Берингов пролив и другие вопросы глобальной политики.

Матвейчев также допустил, что будущие контакты Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина могут приобрести историческое значение. Однако сравнивать возможные договорённости с Ялтинской конференцией 1945 года он считает преждевременным, поскольку их содержание пока неизвестно.

«Мы — великие державы, у которых есть великие задачи... Но просто существует статус великих держав мира, а есть карлики. К карликам относится, между прочим, не только Украина, но и вся Европа», — заявил парламентарий, противопоставив роль России, США и Китая политическому влиянию Украины и европейских государств.

Ранее Life.ru сообщал, что Стив Уиткофф положительно оценил встречу с российским президентом в Петербурге. Спецпосланник Трампа назвал переговоры конструктивными и подтвердил намерение продолжить обсуждение украинского урегулирования в трёхстороннем формате с участием России, США и Украины.