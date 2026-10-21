Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным в Петербурге

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшиеся 21 октября в Санкт-Петербурге. По его словам, контакты Москвы, Вашингтона и Киева продолжатся в трёхстороннем формате на техническом уровне.

«В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом России Владимиром Путиным, чтобы закрепить успехи, достигнутые в Осло», — написал Уиткофф в социальной сети X.

Американский представитель положительно оценил итоги встречи и подтвердил намерение сторон продолжать дипломатические контакты.

«Эти переговоры носили конструктивный характер и будут продолжены в рамках трёхсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне», — подчеркнул спецпосланник Дональда Трампа.

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф после переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Беседа продолжалась около часа, после чего спецпосланник президента США вылетел на родину.