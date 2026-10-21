«И солнце взойдёт, даже если не ждёшь»: Дмитриев выбрал необычный саундтрек для фото с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сопроводил фотографию встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом песней «И солнце взойдёт» исполнителя AiRushV. Кадр с музыкальным сопровождением российский переговорщик опубликовал в своих соцсетях.

На снимке запечатлено рукопожатие у трапа самолёта в аэропорту Пулково. В качестве саундтрека Дмитриев выбрал композицию, в которой звучат слова «И солнце взойдёт, даже если не ждёшь».

Музыкальный выбор особенно примечателен на фоне прошедших в Петербурге российско-американских переговоров. Уиткофф прибыл в Россию 21 октября после консультаций с украинской и европейской делегациями в Осло. В Северной столице он встретился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по урегулированию украинского конфликта.

Встреча продолжалась более трёх часов. По её итогам Дмитриев назвал переговоры очень позитивными и сообщил, что стороны обсудили множество вопросов.