«И солнце взойдёт, даже если не ждёшь»: Дмитриев выбрал необычный саундтрек для фото с Уиткоффом
Дмитриев сопроводил фото со встречи с Уиткоффом песней «И солнце взойдёт»
Обложка © ТАСС
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сопроводил фотографию встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом песней «И солнце взойдёт» исполнителя AiRushV. Кадр с музыкальным сопровождением российский переговорщик опубликовал в своих соцсетях.
На снимке запечатлено рукопожатие у трапа самолёта в аэропорту Пулково. В качестве саундтрека Дмитриев выбрал композицию, в которой звучат слова «И солнце взойдёт, даже если не ждёшь».
Музыкальный выбор особенно примечателен на фоне прошедших в Петербурге российско-американских переговоров. Уиткофф прибыл в Россию 21 октября после консультаций с украинской и европейской делегациями в Осло. В Северной столице он встретился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по урегулированию украинского конфликта.
Встреча продолжалась более трёх часов. По её итогам Дмитриев назвал переговоры очень позитивными и сообщил, что стороны обсудили множество вопросов.
Напомним, Кирилл Дмитриев лично встретил Стива Уиткоффа в аэропорту Пулково после его прилёта из Норвегии. Затем американский представитель направился в Константиновский дворец, где состоялись переговоры с Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, трёхчасовая встреча прошла в обстоятельной и откровенной атмосфере.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.