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Регион
Опубликовано 21 октября, 18:40

«И солнце взойдёт, даже если не ждёшь»: Дмитриев выбрал необычный саундтрек для фото с Уиткоффом

Дмитриев сопроводил фото со встречи с Уиткоффом песней «И солнце взойдёт»

Обложка © ТАСС

Обложка © ТАСС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сопроводил фотографию встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом песней «И солнце взойдёт» исполнителя AiRushV. Кадр с музыкальным сопровождением российский переговорщик опубликовал в своих соцсетях.

На снимке запечатлено рукопожатие у трапа самолёта в аэропорту Пулково. В качестве саундтрека Дмитриев выбрал композицию, в которой звучат слова «И солнце взойдёт, даже если не ждёшь».

Музыкальный выбор особенно примечателен на фоне прошедших в Петербурге российско-американских переговоров. Уиткофф прибыл в Россию 21 октября после консультаций с украинской и европейской делегациями в Осло. В Северной столице он встретился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по урегулированию украинского конфликта.

Встреча продолжалась более трёх часов. По её итогам Дмитриев назвал переговоры очень позитивными и сообщил, что стороны обсудили множество вопросов.

Уиткофф и Дмитриев встретились с освобождённым американцем Хаббардом
Уиткофф и Дмитриев встретились с освобождённым американцем Хаббардом

Напомним, Кирилл Дмитриев лично встретил Стива Уиткоффа в аэропорту Пулково после его прилёта из Норвегии. Затем американский представитель направился в Константиновский дворец, где состоялись переговоры с Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, трёхчасовая встреча прошла в обстоятельной и откровенной атмосфере.

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Николь Вербер
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