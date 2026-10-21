Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретились с освобождённым американцем Стивеном Хаббардом. Ранее мужчина отбывал наказание в России по делу о наёмничестве.

Уиткофф и Дмитриев встретились с освобождённым американцем Хаббардом. Видео © Telegram / СИГНАЛ

На видео — участники встречи приветствуют друг друга, пожимают руки и беседуют в непринуждённой обстановке. Уиткофф и Дмитриев общаются с освобождённым американцем в присутствии других людей.

«Это Кирилл Дмитриев. Он сделал многое, чтобы это (освобождение) произошло. Мы только что от президента Путина... С этого дня для Вас начинается новая жизнь», — сказал Уиткофф.

Об освобождении гражданина США стало известно 21 октября во время переговоров Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Российский президент сообщил, что Хаббард уже находится в аэропорту Пулково и готовится к возвращению на родину.

Американский спецпосланник поблагодарил Путина за принятое решение. Президент США Дональд Трамп также приветствовал освобождение соотечественника, подчеркнув, что Вашингтону не пришлось передавать России заключённых в рамках обмена.

Хаббард проживал на Украине с 2014 года. По версии российского следствия, в феврале 2022-го он заключил контракт с подразделением территориальной обороны и участвовал в боевых действиях за денежное вознаграждение. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима. Американская сторона считала его заключение неправомерным.

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф выразил Владимиру Путину благодарность за освобождение Хаббарда. Решение было принято после обращения Дональда Трампа к российскому лидеру.