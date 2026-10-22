Рубио: Конфликт на Украине можно решить только путём переговоров

Урегулировать конфликт на Украине исключительно военными средствами невозможно, поэтому сторонам необходимо вернуться к дипломатии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу India Today. По его словам, Вашингтон готов выступить посредником в переговорах.

Рубио признал, что поиск решения остаётся крайне сложной задачей. При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп уделяет украинскому вопросу значительное внимание, а американские представители ежедневно работают над преодолением разногласий.

«Мы не утверждаем, что сам факт встречи сторон автоматически решит проблему, но без такой встречи урегулирование невозможно в принципе», — отметил глава Госдепартамента.

По мнению Рубио, ключевым условием прекращения боевых действий станет готовность участников конфликта к взаимным уступкам. Он считает, что дипломатам предстоит найти компромисс, который позволит каждой стороне получить определённые преимущества, отказавшись при этом от части первоначальных требований.

«Этот конфликт невозможно разрешить военными средствами. Он может закончиться только дипломатическим путём», — подчеркнул госсекретарь.

Вашингтон, как заверил Рубио, намерен продолжать посреднические усилия. Вместе с тем он признал, что даже организация прямых переговоров сама по себе не гарантирует достижения соглашения.