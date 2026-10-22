Слишком дорого без Москвы: На западе увидели признаки возвращения ЕС к диалогу с Россией

Высокая цена разрыва экономических связей с Россией побуждает отдельные европейские правительства искать возможности для сотрудничества с Москвой. Такой вывод делает хорватское издание Advance, анализируя подготовку к возобновлению работы российско-словацкой межправительственной комиссии.

Автор считает, что европейские страны движутся разными путями: одни открывают официальные каналы общения, другие стремятся сохранить отдельные экономические связи, а третьи сталкиваются с давлением бизнеса и оппозиции. Общим мотивом в публикации названы издержки отказа от прежних поставщиков и торговых партнёров.

При этом Advance допускает возникновение противоречивой ситуации, когда даже наиболее жёсткие критики России будут негласно поддерживать с ней деловые отношения. Готовность Москвы оставлять пространство для переговоров издание рассматривает как дополнительное условие для восстановления контактов. По мнению автора, период, когда любое взаимодействие с Россией грозило европейским политикам изоляцией, постепенно заканчивается.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Словакия планируют провести первое за пять лет заседание межправительственной комиссии. Встреча назначена на 26 октября в Москве. В повестку должны войти торгово-экономические связи, энергетика и культурно-гуманитарное сотрудничество.