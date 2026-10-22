Песков: Путин и Ли Цян обсуждали энергетику, но не сделку по «Силе Байкала»

Подготовка к заключению сделки по газопроводу «Сила Байкала» не обсуждалась на прошедших российско-китайских переговорах. При этом стороны затронули вопросы энергетического сотрудничества, которое обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оно широкомасштабное, имеет нераскрытые горизонты, и обе стороны будут продолжать работу, чтобы более полно раскрывать имеющийся потенциал», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Проект газопровода, ранее известного как «Сила Сибири — 2», предполагает поставки в Китай до 50 миллиардов кубометров российского газа ежегодно через Монголию. В 2025 году стороны подписали юридически обязывающий меморандум о его строительстве, однако окончательные коммерческие условия ещё предстоит согласовать.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков называл энергетику постоянной темой российско-китайских контактов. Представитель Кремля отмечал, что Москва и Пекин отстаивают собственные интересы в ходе переговоров, считая это нормальной практикой взаимодействия двух государств.