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Регион
Опубликовано 22 октября, 13:12

Песков: Путин и Ли Цян обсуждали энергетику, но не сделку по «Силе Байкала»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подготовка к заключению сделки по газопроводу «Сила Байкала» не обсуждалась на прошедших российско-китайских переговорах. При этом стороны затронули вопросы энергетического сотрудничества, которое обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оно широкомасштабное, имеет нераскрытые горизонты, и обе стороны будут продолжать работу, чтобы более полно раскрывать имеющийся потенциал», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Проект газопровода, ранее известного как «Сила Сибири — 2», предполагает поставки в Китай до 50 миллиардов кубометров российского газа ежегодно через Монголию. В 2025 году стороны подписали юридически обязывающий меморандум о его строительстве, однако окончательные коммерческие условия ещё предстоит согласовать.

Накануне в Петербурге состоялись российского-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Новак: РФ и Китай могут согласовать условия «Силы Байкала» до конца этого года
Новак: РФ и Китай могут согласовать условия «Силы Байкала» до конца этого года

Ранее Life.ru сообщал, что Песков называл энергетику постоянной темой российско-китайских контактов. Представитель Кремля отмечал, что Москва и Пекин отстаивают собственные интересы в ходе переговоров, считая это нормальной практикой взаимодействия двух государств.

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Александр Юнашев
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