Новак: РФ и Китай могут согласовать условия «Силы Байкала» до конца этого года

Россия и Китай рассчитывают до конца 2026 года согласовать коммерческие условия строительства газопровода «Сила Байкала», ранее известного как «Сила Сибири — 2». Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам зампреда правительства, дальнейшее продвижение проекта зависит от результатов переговоров российских и китайских компаний. Москва надеется, что сторонам удастся достичь необходимых договорённостей в оставшиеся месяцы года.

«Ждём, пока наши компании проведут коммерческие переговоры. Надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности», — пояснил Новак.

Вице-премьер также рассказал, почему газопровод решили переименовать. Новое название позволяет отличать будущую магистраль от действующей «Силы Сибири» и одновременно указывает на географию проекта. Предполагается, что маршрут пройдёт вдоль южного берега Байкала.

Проект предусматривает транспортировку до 50 миллиардов кубометров российского газа в год из Западной Сибири и с Ямала в Китай через Монголию. На территории Монголии для этого планируется построить транзитный газопровод «Союз Восток».

Новак ранее допускал, что строительство новой магистрали может стать одной из тем российско-китайских переговоров на саммите АТЭС в ноябре.

«Сила Сибири» — магистральный газопровод, по которому Россия поставляет природный газ в Китай. Он соединяет месторождения Восточной Сибири с китайской газотранспортной системой и работает с декабря 2019 года. Проектная мощность магистрали составляет 38 миллиардов кубометров газа в год. В отличие от действующего трубопровода, будущая «Сила Байкала» («Сила Сибири — 2») должна обеспечить поставки газа из Западной Сибири и с Ямала через Монголию. Её планируемая мощность — 50 миллиардов кубометров ежегодно.

Ранее Life.ru сообщал о подписании юридически обязывающего меморандума по строительству «Силы Сибири — 2». Документ был оформлен в сентябре 2025 года по итогам договорённостей России, Китая и Монголии. Тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил планы прокладки нового маршрута через монгольскую территорию.