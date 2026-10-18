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Регион
Опубликовано 18 октября, 13:31

Россия поставит в Китай рекордные 39 млрд кубометров газа по «Силе Сибири»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия рассчитывает поставить в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 39 миллиардов кубометров природного газа по итогам 2026 года. Это на миллиард кубометров больше объёма, предусмотренного основным контрактом. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Марине Ким в эфире «Соловьёв Live».

«Его мощность — 38 млрд куб. м газа, в этом году мы ожидаем, что будет поставлено 39 млрд кубов, то есть даже больше, чем по контракту по основному», — рассказал Новак.

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Ранее Life.ru рассказывал, что «Сила Сибири — 2» вышла на завершающий этап подготовки к строительству. 2 сентября 2026 года министр энергетики России Сергей Цивилёв сообщил, что проект нового газопровода в Китай через Монголию приближается к началу реализации. Параллельно ведётся строительство перемычки между «Силой Сибири» и газопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток

Больше новостей о поставках энергоресурсов, газовых проектах и международной торговле — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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