Россия поставит в Китай рекордные 39 млрд кубометров газа по «Силе Сибири»

Россия рассчитывает поставить в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 39 миллиардов кубометров природного газа по итогам 2026 года. Это на миллиард кубометров больше объёма, предусмотренного основным контрактом. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Марине Ким в эфире «Соловьёв Live».

«Его мощность — 38 млрд куб. м газа, в этом году мы ожидаем, что будет поставлено 39 млрд кубов, то есть даже больше, чем по контракту по основному», — рассказал Новак.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Сила Сибири — 2» вышла на завершающий этап подготовки к строительству. 2 сентября 2026 года министр энергетики России Сергей Цивилёв сообщил, что проект нового газопровода в Китай через Монголию приближается к началу реализации. Параллельно ведётся строительство перемычки между «Силой Сибири» и газопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток