Цивилёв: «Сила Сибири — 2» вышла на финальный этап перед строительством

Проект газопровода «Сила Сибири — 2» находится на завершающем этапе перехода к строительству. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилёв на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Вы знаете, что сейчас на полную мощность работает „Сила Сибири“. Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству», — сказал глава Минэнерго.

Параллельно Россия развивает газовую инфраструктуру Дальнего Востока. В частности, строится перемычка между «Силой Сибири» и газопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток.

По словам Цивилёва, темпы газификации Дальнего Востока сейчас примерно вдвое превышают средние показатели по России. При этом регионам необходимо заранее обеспечить будущие объекты потребителями газа, чтобы новая инфраструктура не простаивала.

«Сила Сибири — 2» должна стать новым маршрутом поставок российского газа в Китай через Монголию. В сентябре 2025 года «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода и транзитной магистрали «Союз Восток». Проект предусматривает поставки до 50 млрд кубометров газа в год.

Ранее Life.ru сообщал о подписании меморандума о строительстве «Силы Сибири — 2». Тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что договорённости стали результатом переговоров России, Китая и Монголии.