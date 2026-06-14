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Регион
14 июня, 04:43

Титов заявил о скором решении вопроса по газопроводу «Сила Сибири – 2»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ln.63

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ln.63

Председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов прокомментировал текущую ситуацию вокруг проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, основные трудности при реализации проекта связаны не с принципиальными решениями, а с вопросами логистики и выбором оптимального маршрута прокладки трубопровода.

Титов отметил, что этот вопрос носит технический характер и будет решён в ближайшее время, однако подчеркнул, что стороны не форсируют процесс.

«Это рабочий момент, который будет решён в ближайшее время, но никто не торопится», — заявил он.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что ключевые параметры газопровода «Сила Сибири – 2», включая маршрут и организацию работ, уже согласованы. При этом точных сроков реализации проекта не приводится, так как это коммерческая тайна.

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Артём Гапоненко
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