Титов заявил о скором решении вопроса по газопроводу «Сила Сибири – 2»

Председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов прокомментировал текущую ситуацию вокруг проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, основные трудности при реализации проекта связаны не с принципиальными решениями, а с вопросами логистики и выбором оптимального маршрута прокладки трубопровода.

Титов отметил, что этот вопрос носит технический характер и будет решён в ближайшее время, однако подчеркнул, что стороны не форсируют процесс.

«Это рабочий момент, который будет решён в ближайшее время, но никто не торопится», — заявил он.