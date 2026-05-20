20 мая, 14:59

Новак заявил о финальной стадии подготовки контрактов по «Силе Сибири — 2»

Александр Новак. Обложка © Life.ru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что работа по контрактам на поставку газа по трубопроводу «Сила Сибири — 2» находится на завершающей стадии. Об этом чиновник сообщил ИС «Вести» во время визита российской делегации в Китай. По его словам, компании уже выходят на финальный этап согласования конкретных контрактов.

«Работа идёт, и между компаниями сейчас уже на финише окончательные договорённости по контрактам», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что политические решения по проекту были приняты ранее на уровне лидеров двух стран, а сейчас стороны занимаются технической доработкой документов и окончательным оформлением соглашений.

Путин обещал Китаю продолжать бесперебойные поставки нефти и газа
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин достигли договорённостей по ключевым параметрам проекта газопровода «Сила Сибири — 2» во время визита Владимир Путин в Китай. По словам Пескова, стороны согласовали основные вопросы, связанные с маршрутом газопровода и организацией строительных работ.

Александра Мышляева
