Ведущий Fox News Уоттерс допустил подрыв Силы Сибири — 2
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ln.63
Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс высказал предположение о возможности подрыва будущего газопровода «Сила Сибири — 2», который должен соединить Россию и Китай. Заявление прозвучало в эфире телеканала.
Уоттерс отметил, что строительство газопровода из России в Китай свидетельствует о сближении двух стран.
«Возможно, кому-то придётся разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», — сказал Уоттерс.
Напомним, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода «Союз Восток», который пройдёт через территорию Монголии. Данное соглашение, по словам Миллера, стало результатом договорённостей между лидерами России, Китая и Монголии. Проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год. Также были достигнуты договорённости об увеличении поставок газа по Восточному маршруту и подписаны документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».