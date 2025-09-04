Ведущий Fox News Уоттерс допустил подрыв Силы Сибири — 2

Напомним, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода «Союз Восток», который пройдёт через территорию Монголии. Данное соглашение, по словам Миллера, стало результатом договорённостей между лидерами России, Китая и Монголии. Проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год. Также были достигнуты договорённости об увеличении поставок газа по Восточному маршруту и подписаны документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».