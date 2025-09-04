Мессенджер MAX
Ведущий Fox News Уоттерс допустил подрыв Силы Сибири — 2

Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс высказал предположение о возможности подрыва будущего газопровода «Сила Сибири — 2», который должен соединить Россию и Китай. Заявление прозвучало в эфире телеканала.

Уоттерс отметил, что строительство газопровода из России в Китай свидетельствует о сближении двух стран.

«Возможно, кому-то придётся разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», — сказал Уоттерс.

Напомним, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода «Союз Восток», который пройдёт через территорию Монголии. Данное соглашение, по словам Миллера, стало результатом договорённостей между лидерами России, Китая и Монголии. Проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год. Также были достигнуты договорённости об увеличении поставок газа по Восточному маршруту и подписаны документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».

