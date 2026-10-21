Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 15:58

Путин передал тёплый привет Си Цзиньпину через премьера Китая

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Президент России Владимир Путин попросил премьера Госсовета КНР Ли Цяна передать наилучшие пожелания председателю Китая Си Цзиньпину. Об этом российский лидер сказал на встрече в Санкт-Петербурге.

«Прежде всего хотел бы попросить вас передать наилучшие пожелания моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину», — обратился Путин к китайскому премьеру.

Глава государства напомнил, что с начала 2026 года уже трижды встречался с Си Цзиньпином. По словам президента, ещё одна встреча может состояться в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Мишустин встретился с премьером Китая Ли Цяном в Петербурге
Мишустин встретился с премьером Китая Ли Цяном в Петербурге

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поддержал идею трёхсторонних переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Российский президент при этом обратил внимание на необходимость заранее определить повестку возможной встречи. Позднее Трамп также выразил готовность к такому формату переговоров, допустив их проведение в Китае.

Больше новостей о международных переговорах и дипломатических отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar