Путин передал тёплый привет Си Цзиньпину через премьера Китая

Президент России Владимир Путин попросил премьера Госсовета КНР Ли Цяна передать наилучшие пожелания председателю Китая Си Цзиньпину. Об этом российский лидер сказал на встрече в Санкт-Петербурге.

«Прежде всего хотел бы попросить вас передать наилучшие пожелания моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину», — обратился Путин к китайскому премьеру.

Глава государства напомнил, что с начала 2026 года уже трижды встречался с Си Цзиньпином. По словам президента, ещё одна встреча может состояться в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поддержал идею трёхсторонних переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Российский президент при этом обратил внимание на необходимость заранее определить повестку возможной встречи. Позднее Трамп также выразил готовность к такому формату переговоров, допустив их проведение в Китае.