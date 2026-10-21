Мишустин встретился с премьером Китая Ли Цяном в Петербурге

Взаимный туристический поток между Россией и Китаем за первое полугодие 2026 года увеличился примерно в полтора раза. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Госсовета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге.

Мишустин встретился в Петербурге с премьером Китая Ли Цяном. Видео © Telegram / Правительство России

Переговоры прошли 21 октября в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Мишустин назвал Китай одним из ключевых внешнеэкономических партнёров России и обратил внимание на развитие торговых связей, несмотря на внешнее давление.

По словам главы российского кабмина, за последние 25 лет взаимный товарооборот увеличился более чем в 30 раз. При этом Москва и Пекин практически полностью перешли на расчёты в национальных валютах — рублях и юанях. Их доля в платежах приблизилась к 100%.

Отдельной темой встречи стала транспортная инфраструктура. Россия и Китай работают над модернизацией пограничных пунктов пропуска, цифровизацией железнодорожных перевозок и развитием новых транспортных коридоров. Эти проекты призваны упростить перемещение грузов между двумя странами.

Мишустин также обратил внимание на укрепление гуманитарных связей. По его словам, россияне и китайцы проявляют растущий интерес к культуре, истории и традициям друг друга. Об этом, в частности, свидетельствует увеличение взаимного турпотока.

Помимо торговли и транспорта, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и образовании. Российский премьер подтвердил готовность Москвы расширять энергетическое взаимодействие с Пекином.