РФ и Словакия впервые за 5 лет проведут заседание межправительственной комиссии

Россия и Словакия впервые за пять лет проведут заседание межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Встреча запланирована на 26 октября в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе российского правительства.

Переговоры пройдут под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и главы МИД Словакии Юрая Бланара. Для двух стран это станет уже 22-м заседанием совместной комиссии.

Основное внимание стороны намерены уделить развитию торгово-экономических связей, энергетике и культурно-гуманитарному взаимодействию. Предыдущее заседание состоялось в ноябре 2021 года в Братиславе, после чего работа комиссии была приостановлена.

Договорённость о возобновлении её деятельности была достигнута в 2025 году между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В августе 2026-го Фальков и Бланар обсудили организационные вопросы предстоящей встречи.

Одной из важных тем переговоров могут стать поставки российского газа. Ранее Бланар заявлял о заинтересованности Братиславы в обсуждении долгосрочного контракта между «Газпромом» и словацкой государственной компанией SPP.

Энергетический вопрос приобрёл особую актуальность после решения Евросоюза отказаться от импорта российского газа с 2027 года. Словакия выступала против ограничений, опасаясь финансовых последствий досрочного расторжения действующих соглашений.

Ранее Life.ru сообщал, что Словакия оспорила запрет на российский газ и намерена провести переговоры с Еврокомиссией. По словам вице-спикера парламента Тибора Гашпара, Братислава уже подала иск в Суд ЕС и рассчитывает добиться переходного периода, позволяющего сохранить поставки топлива из России. Власти страны считают полный отказ от российского газа угрозой энергетической безопасности и конкурентоспособности экономики.