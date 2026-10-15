Свято место пусто не бывает: На Западе разглядели нового союзника Путина в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал главным союзником президента России Владимира Путина в Евросоюзе после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии. Об этом пишет Politico, обратившее внимание на намерение Братиславы восстановить сотрудничество с Москвой.

По информации издания, словацкие власти готовятся возобновить работу межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству с Россией. Первое за пять лет заседание запланировано на 25 ноября. Среди ключевых вопросов — поставки российских нефти и газа, ядерного топлива, а также положение российских спортсменов на международной арене.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар объяснил такую политику стремлением защищать национальные интересы. По его словам, Братислава придерживается многовекторного курса и готова поддерживать отношения со всеми государствами, заинтересованными во взаимовыгодном сотрудничестве.

Особое значение для сближения двух стран имеет энергетика. Ранее Владимир Путин пообещал сделать всё необходимое для обеспечения потребностей Словакии в энергоресурсах. Такое заявление российский лидер сделал во время переговоров с Фицо в Москве 9 мая. Братислава, в свою очередь, неоднократно выступала против ограничений на импорт российских энергоносителей.

После ухода Орбана с поста венгерского премьера именно Фицо стал наиболее заметным сторонником диалога с Россией среди европейских лидеров. Словацкий политик последовательно критикует антироссийские санкции. Ранее он предупредил Евросоюз о резком росте цен на газ в случае полного отказа от российских поставок.