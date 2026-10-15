Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября, 20:56

Свято место пусто не бывает: На Западе разглядели нового союзника Путина в ЕС

Politico: Фицо стал главным союзником Путина в ЕС после поражения Орбана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал главным союзником президента России Владимира Путина в Евросоюзе после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии. Об этом пишет Politico, обратившее внимание на намерение Братиславы восстановить сотрудничество с Москвой.

По информации издания, словацкие власти готовятся возобновить работу межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству с Россией. Первое за пять лет заседание запланировано на 25 ноября. Среди ключевых вопросов — поставки российских нефти и газа, ядерного топлива, а также положение российских спортсменов на международной арене.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар объяснил такую политику стремлением защищать национальные интересы. По его словам, Братислава придерживается многовекторного курса и готова поддерживать отношения со всеми государствами, заинтересованными во взаимовыгодном сотрудничестве.

Фицо: Киев получил от ЕС кредит на 90 млрд евро, но уже кричит, что денег нет
Фицо: Киев получил от ЕС кредит на 90 млрд евро, но уже кричит, что денег нет

Особое значение для сближения двух стран имеет энергетика. Ранее Владимир Путин пообещал сделать всё необходимое для обеспечения потребностей Словакии в энергоресурсах. Такое заявление российский лидер сделал во время переговоров с Фицо в Москве 9 мая. Братислава, в свою очередь, неоднократно выступала против ограничений на импорт российских энергоносителей.

После ухода Орбана с поста венгерского премьера именно Фицо стал наиболее заметным сторонником диалога с Россией среди европейских лидеров. Словацкий политик последовательно критикует антироссийские санкции. Ранее он предупредил Евросоюз о резком росте цен на газ в случае полного отказа от российских поставок.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar