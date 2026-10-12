Словакия оспорила запрет на российский газ и готовит переговоры с ЕК

Словакия намерена договориться с Еврокомиссией о переходном периоде, который позволит продолжить импорт российского газа после введения общеевропейского запрета. Братислава также планирует использовать все доступные юридические механизмы для защиты своей энергетической безопасности. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар в интервью, которое цитируют «Известия».

По словам Гашпара, Словакия уже подала иск в Суд ЕС и намерена продолжить переговоры с Еврокомиссией. Власти страны рассчитывают добиться условий, которые позволят сохранить поставки российского газа на переходный период, если возникнет такая необходимость.

Словацкий политик отметил, что полный отказ от российского газа не отвечает интересам ни самой Словакии, ни Евросоюза в целом. При этом Братислава не стремится к конфликту с европейскими институтами, а выступает за более реалистичный подход к энергетической политике.

Гашпар подчеркнул, что стране нужны стабильные и доступные по цене поставки газа, способные поддерживать конкурентоспособность экономики. По его словам, государства ЕС должны выбирать источники энергии с учётом собственных экономических и энергетических потребностей.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о резком росте цен после отказа Евросоюза от российского газа. Он также заявил, что прекращение поставок из России усилит зависимость европейских стран от других экспортёров топлива. По словам Фицо, потребители в Европе уже сталкиваются с высокими ценами на газ.