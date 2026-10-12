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Опубликовано 12 октября, 02:54

Жителей эстонской Нарвы возмутили цены на отопление из-за перехода на газ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych

Жители эстонского города Нарва недовольны ростом тарифов на отопление перед началом холодного сезона. Как сообщает издание ERR, цены выросли из-за вынужденного перехода на газ.

«С наступлением холодов домашнее тепло становится отдельной статьёй семейных тревог. За каждой квитанцией — свой бюджет, свои покупки, которые придётся отложить», — говорится в публикации.

По данным издания, горожане вынуждены оплачивать отопление по новым тарифам, хотя недовольны повышением цен. Повлиять на ситуацию они не в силах, а доступной альтернативы, которая позволила бы отказаться от подорожавшего тепла, у них нет.

Один из вариантов сдержать рост расходов — вернуться к использованию сланцевого топлива вместо газа. Мэр Нарвы Яан Тоотс считает, что город уже располагает такой возможностью.

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Лия Мурадьян
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