Жителей эстонской Нарвы возмутили цены на отопление из-за перехода на газ

Жители эстонского города Нарва недовольны ростом тарифов на отопление перед началом холодного сезона. Как сообщает издание ERR, цены выросли из-за вынужденного перехода на газ.

«С наступлением холодов домашнее тепло становится отдельной статьёй семейных тревог. За каждой квитанцией — свой бюджет, свои покупки, которые придётся отложить», — говорится в публикации.

По данным издания, горожане вынуждены оплачивать отопление по новым тарифам, хотя недовольны повышением цен. Повлиять на ситуацию они не в силах, а доступной альтернативы, которая позволила бы отказаться от подорожавшего тепла, у них нет.

Один из вариантов сдержать рост расходов — вернуться к использованию сланцевого топлива вместо газа. Мэр Нарвы Яан Тоотс считает, что город уже располагает такой возможностью.

Ранее Эстония добилась исключения российской компании из проекта 22-го пакета санкций Евросоюза. От её поставок зависит работа местного предприятия NPM Silmet. Его продукцию используют производители электромобилей и ветрогенераторов, а также компании электронной, автомобильной и авиационной отраслей.