Санкции подождут: Эстония добилась исключения российского поставщика из чёрного списка ЕС
Эстония добилась исключения российской компании из 22-го пакета санкций ЕС
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Эстония добилась исключения российской компании из проекта 22-го пакета санкций Евросоюза, поскольку от её поставок зависит работа местного предприятия NPM Silmet. Вместе с организацией из чёрного списка убрали связанное с ней физическое лицо. Об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-секретаря эстонского представительства в Брюсселе Керстин Лепик.
«Компания поставляет находящейся в Эстонии NPM Silmet стратегически важные для Европы материалы», — пояснила представитель республики.
Речь идёт о редкоземельном сырье, необходимом европейской промышленности. Продукцию NPM Silmet используют производители электромобилей и ветрогенераторов, а также предприятия электронной, автомобильной и авиационной отраслей. Поэтому ограничения против российского поставщика могли затронуть не только Эстонию, но и компании в других странах ЕС.
Название российской организации и имя связанного с ней человека не раскрываются. По словам Лепик, эстонское предприятие уже ищет альтернативные источники сырья. При этом Таллин намерен вернуться к вопросу о санкциях против поставщика в 2027 году.
Накануне Life.ru сообщал, что послы Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России. В списки планируют включить 743 физических лица и 826 компаний, которые Брюссель связывает с российским военно-промышленным комплексом. Однако окончательное утверждение документа Советом ЕС ещё предстоит. До этого новые ограничения не вступят в силу.
Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюзу уже приходилось смягчать санкции по требованию отдельных стран. В июле Греция добилась исключения полного запрета на морскую транспортировку российского сжиженного природного газа, защищая интересы своих судоходных компаний. А в сентябре Франция объяснила снятие ограничений с бизнесмена Алишера Усманова. По словам главы французского МИД Жан-Ноэля Барро, этот компромисс позволил продлить действие остальных персональных санкций против России сразу на три года вместо прежних шести месяцев.
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