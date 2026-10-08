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Регион
Опубликовано 8 октября, 14:22

Санкции подождут: Эстония добилась исключения российского поставщика из чёрного списка ЕС

Эстония добилась исключения российской компании из 22-го пакета санкций ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych

Эстония добилась исключения российской компании из проекта 22-го пакета санкций Евросоюза, поскольку от её поставок зависит работа местного предприятия NPM Silmet. Вместе с организацией из чёрного списка убрали связанное с ней физическое лицо. Об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-секретаря эстонского представительства в Брюсселе Керстин Лепик.

«Компания поставляет находящейся в Эстонии NPM Silmet стратегически важные для Европы материалы», — пояснила представитель республики.

Речь идёт о редкоземельном сырье, необходимом европейской промышленности. Продукцию NPM Silmet используют производители электромобилей и ветрогенераторов, а также предприятия электронной, автомобильной и авиационной отраслей. Поэтому ограничения против российского поставщика могли затронуть не только Эстонию, но и компании в других странах ЕС.

Название российской организации и имя связанного с ней человека не раскрываются. По словам Лепик, эстонское предприятие уже ищет альтернативные источники сырья. При этом Таллин намерен вернуться к вопросу о санкциях против поставщика в 2027 году.

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Накануне Life.ru сообщал, что послы Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России. В списки планируют включить 743 физических лица и 826 компаний, которые Брюссель связывает с российским военно-промышленным комплексом. Однако окончательное утверждение документа Советом ЕС ещё предстоит. До этого новые ограничения не вступят в силу.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюзу уже приходилось смягчать санкции по требованию отдельных стран. В июле Греция добилась исключения полного запрета на морскую транспортировку российского сжиженного природного газа, защищая интересы своих судоходных компаний. А в сентябре Франция объяснила снятие ограничений с бизнесмена Алишера Усманова. По словам главы французского МИД Жан-Ноэля Барро, этот компромисс позволил продлить действие остальных персональных санкций против России сразу на три года вместо прежних шести месяцев.

Больше новостей о санкциях, международной торговле и экономических отношениях стран — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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