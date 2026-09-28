Франция раскрыла причину снятия санкций ЕС с Алишера Усманова

Франция согласилась на исключение российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка ЕС в обмен на продление действующих персональных ограничений с шести месяцев до трёх лет. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France 2.

По словам министра, ранее Евросоюзу приходилось каждые полгода продлевать санкции против примерно 3000 человек и организаций. Париж предложил изменить этот порядок: сохранить ограничения на три года, а в рамках договорённости согласился с исключением одного человека из списка — Усманова.

Министр отметил, что Франция продолжает поддерживать санкционную политику ЕС. По его словам, украинской стороне уже объяснили причины решения, несмотря на публичную критику Киева из-за исключения Усманова и Михаила Фридмана из санкционного режима.

Напомним, представители стран Евросоюза утвердили продление персональных санкций в отношении России, при этом сразу на три года, что произошло впервые в истории. Рестрикции касаются порядка трёх тысяч человек. При этом Евросоюз согласился на снятие санкций против российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.