Впереди битва за $16 млрд: как 30 юристов добились снятия санкций ЕС с Михаила Фридмана

В юридическую команду предпринимателя Михаила Фридмана, добивавшуюся снятия санкций ЕС, входили около 30 специалистов. Об этом Радио РБК рассказал Вадим Вунукайнен, партнёр фирмы «Дякин, Горцунян и Партнёры», представляющей интересы бизнесмена в инвестиционных арбитражах.

По словам Вунукайнена, вместе с российскими юристами работали английские барристеры и европейские адвокаты. Одни представляли позицию Фридмана в суде ЕС, другие занимались аргументами для арбитражных разбирательств. Фридман оспаривает действия Люксембурга и Нидерландов по двусторонним инвестиционным соглашениям. Он считает, что блокировка его активов из-за санкций равнозначна экспроприации, за которую полагается компенсация. Размер его требований к Люксембургу — почти $16 млрд. Это сумма иска, а не присуждённая выплата.

В 2024 году суд ЕС отменил основания, по которым Фридман находился под ограничениями с февраля 2022-го по март 2023 года. Затем его имя оставалось в санкционном списке на основании последующих решений Совета ЕС.

Евросоюз исключил Фридмана из списка 22 сентября. По словам его представителей, это не прекращает арбитражи автоматически: юридическая команда ещё решает, как поступить с ними дальше, учитывая в том числе роль Люксембурга в снятии санкций.