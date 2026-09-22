Послы ЕС впервые в истории продлили санкции против РФ сразу на три года

Представители стран Евросоюза утвердили продление персональных санкций в отношении России, при этом сразу на три года, что произошло впервые в истории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники. До этого ограничения продлевались каждые полгода.

Как утверждается в публикации, рестрикции касаются порядка трёх тысяч человек. При этом Евросоюз согласился на снятие санкций против предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Ранее сообщалось, что Латвия выступила против предложенного компромисса по исключению двух российских предпринимателей из санкционного списка Евросоюза. Предложение предполагало снятие персональных ограничений с двух россиян в обмен на изменение порядка продления действующего санкционного режима. Однако окончательно эта схема согласована не была. Рига отказалась поддержать договорённость, из-за чего обсуждение продолжилось 22 сентября. Для продления персональных санкций необходимо единогласное решение всех 27 стран ЕС.