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Опубликовано 22 сентября, 15:21

Послы ЕС впервые в истории продлили санкции против РФ сразу на три года

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Представители стран Евросоюза утвердили продление персональных санкций в отношении России, при этом сразу на три года, что произошло впервые в истории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники. До этого ограничения продлевались каждые полгода.

Как утверждается в публикации, рестрикции касаются порядка трёх тысяч человек. При этом Евросоюз согласился на снятие санкций против предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

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Ранее сообщалось, что Латвия выступила против предложенного компромисса по исключению двух российских предпринимателей из санкционного списка Евросоюза. Предложение предполагало снятие персональных ограничений с двух россиян в обмен на изменение порядка продления действующего санкционного режима. Однако окончательно эта схема согласована не была. Рига отказалась поддержать договорённость, из-за чего обсуждение продолжилось 22 сентября. Для продления персональных санкций необходимо единогласное решение всех 27 стран ЕС.

Больше новостей о санкциях и отношениях России с европейскими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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