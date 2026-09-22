«Рвать на себе волосы не будем»: В Совфеде раскрыли, как Россия ответит на новый закон США

Новый санкционный закон, подписанный Дональдом Трампом, позволяет вводить пошлины вплоть до 100% против крупных покупателей российских нефти и газа. Решение о применении максимальных тарифов остаётся за президентом США. Документ назван в честь сенатора Линдси Грэма* и касается санкций против России и Ирана.

В Москве на это отреагировали без паники. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что последние четыре с половиной года научили Россию спокойно оценивать недружественные решения Запада.

«Выводы из этого будут сделаны самые серьёзные, но рвать на себе волосы и паниковать Российская Федерация уже не будет», — приводит издание слова сенатора.

По его словам, Москва просчитает последствия — как для США, так и для собственной экономики и других сфер. Только после этого будут делать выводы.

Закон расширяет инструменты давления не только на Москву, но и на страны, которые продолжают покупать российские энергоресурсы. Поэтому эффект зависит от того, какие именно меры и против кого решит применить Вашингтон.

Карасин отметил, что Россия и дальше намерена реагировать на недружественные действия без паники и с расчётом на практические последствия. Такую позицию Москва уже демонстрировала в условиях внешнего давления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не помогут восстановить торгово-экономические отношения Москвы и Вашингтона и вряд ли приблизят урегулирование по Украине. Он напомнил, что против России уже введено более 30 тысяч ограничений, но Москва в значительной степени адаптировалась к санкционному давлению.

*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.