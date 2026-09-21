ЕС согласовал продление санкций против России сразу на три года

Постпреды стран Евросоюза согласовали продление персональных санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц сразу на три года. Раньше эти ограничения приходилось регулярно пересматривать и продлевать, сообщает Чешское телевидение со ссылкой на дипломатические источники.

Договорённость достигнута 21 сентября на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Теперь для окончательного оформления решения должна пройти письменная процедура. Без нового соглашения действующие ограничения истекали 22 сентября.

Трёхлетний срок стал частью компромисса после продолжительных споров между членами объединения. Ещё неделю назад договориться не удалось, поэтому действие санкционного режима временно продлили всего на семь дней.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз продлил эти санкции всего на неделю из-за разногласий между странами. Тогда камнем преткновения стал именно вопрос об исключении российских предпринимателей из санкционного списка.