Один голос против: Латвия сорвала компромисс ЕС по персональным санкциям

Латвия выступила против предложенного компромисса по исключению двух российских предпринимателей из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Предложение предполагало снятие персональных ограничений с двух россиян в обмен на изменение порядка продления действующего санкционного режима. Однако окончательно эта схема согласована не была.

Рига отказалась поддержать договорённость, из-за чего обсуждение продолжилось 22 сентября. Для продления персональных санкций необходимо единогласное решение всех 27 стран ЕС.

Нынешний спор затрагивает значительно более широкий санкционный перечень. По данным Euractiv, под ограничениями находятся почти три тысячи физических и юридических лиц, а отсутствие единогласия ставит под вопрос своевременное продление мер.

Неделей ранее послы стран ЕС уже решили временно продлить действие ограничений на семь дней, чтобы получить дополнительное время для согласования позиций. Тогда добиться окончательного компромисса также не удалось. Новый раунд переговоров представителей стран Евросоюза начался утром 22 сентября, на нём обсуждается продление рестрикций сразу на три года.