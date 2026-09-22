Reuters: Послы ЕС продолжат обсуждать продление санкций против РФ на три года

Постоянные представители 27 стран Евросоюза утром 22 сентября продолжат переговоры по соглашению, которое предусматривает снятие санкций с бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана при продлении ограничительных мер против тысяч физических и юридических лиц на три года. Окончательное решение пока не принято, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

По словам одного из собеседников агентства, обсуждение предложенного соглашения в европейских столицах продолжается, и консенсус пока не достигнут.

Ранее Reuters информировало, что Франция в сентябре присоединилась к Словакии, настаивавшей на исключении Усманова из санкционного списка. Впоследствии Люксембург потребовал снятия ограничений с Фридмана. Таким образом, внутри ЕС формируется группа стран, готовых пойти на точечные уступки в обмен на сохранение общего санкционного режима.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает ограничения для банков, должностных лиц и судов, участвующих в транспортировке российской нефти, а также даёт президенту полномочия вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоресурсов, включая Китай и Индию. Экономист Василий Колташов отметил, что новый закон расширяет возможности Вашингтона влиять на торговые отношения России с другими государствами. По его мнению, ограничения направлены прежде всего на покупателей российской нефти и газа.