Удар по Китаю и Индии: Экономист объяснил, как США будут отучать мир покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает ограничения для банков, должностных лиц и судов, участвующих в транспортировке российской нефти, а также даёт президенту полномочия вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоресурсов, включая Китай и Индию.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что новый закон расширяет возможности Вашингтона влиять на торговые отношения России с другими государствами. По его мнению, ограничения направлены прежде всего на покупателей российской нефти и газа, среди которых важное место занимают Китай и Индия.

Эксперт отметил, что под действие мер потенциально могут попасть и другие азиатские страны, закупающие российские энергоресурсы. При этом введение пошлин не автоматическое: президент США может сам определять, к каким странам применять дополнительные ограничения. Колташов считает, что Вашингтон будет учитывать последствия тарифов для собственного рынка.

«Применять стопроцентные пошлины Трамп не может сейчас в отношении третьих стран, просто потому что американский покупатель этого не потянет. Он и так уже разочарован в республиканцах», — заявил экономист.

Отдельно он остановился на предстоящих переговорах США и Китая. По его словам, одной из тем встречи Трампа и Си Цзиньпина могут стать закупки американских самолётов и сельхозпродукции — ранее обсуждались поставки 200 Boeing и увеличение китайского импорта продовольствия минимум на 17 млрд долларов.

Колташов также отметил, что Китай и Индия продолжают наращивать производство, несмотря на ограничения. При этом российской экономике, по его мнению, необходимо активнее развивать собственную промышленную базу, особенно производство комплектующих.

«Если у нас есть собственные модели оборудования, но к нему требуются иностранные детали, значит, надо эти детали постепенно начинать производить у себя. Это возможно, но требует времени. Время у нас есть, но время пошло», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что после 2014 года импортозамещение было сосредоточено на продовольствии и отдельных направлениях военно-технологического развития, а уход ряда зарубежных производителей показал ограниченность такой стратегии.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не помогут восстановить торгово-экономические отношения Москвы и Вашингтона и вряд ли приблизят урегулирование по Украине. Он напомнил, что против России уже введено более 30 тысяч ограничений, но Москва в значительной степени адаптировалась к санкционному давлению.