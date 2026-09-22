Песков: Санкции ЕС должны быть сняты со всех российских бизнесменов

Россия считает санкции Запада незаконными и настаивает на их снятии со всех российских граждан. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикации о том, что страны ЕС достигли предварительной договорённости об исключении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

«Мы считаем эти санкции незаконными. Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов. Как и со всех российских граждан», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что постпреды 27 стран ЕС 22 сентября продолжат переговоры о снятии санкций с Усманова и Фридмана в обмен на продление ограничений против тысяч лиц и организаций на три года, но решение пока не принято. Франция поддержала Словакию по Усманову, Люксембург требует снять ограничения с Фридмана — в ЕС формируется группа стран, готовых на точечные уступки.